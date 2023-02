Anche gli sceicchi vogliono il Manchester United: presentata l'offerta per il club

Importante interessamento per l'acquisizione dei Red Devils: "L'offerta non comprende debiti, vogliamo riportare il club alla gloria".

Situazione in continua evoluzione in casa Manchester United, così come le prospettive relative al futuro del club, in vendita già da diverso tempo: la novità è che è arrivata un'offerta dal Qatar.

Si tratta della seconda proposta giunta alla famiglia Glazer, che ha acquistato i Red Devils nel 2005 e che ha deciso di cederli per andare alla ricerca di "strategie alternative": la prima riguarda Sir Jim Ratcliffe, uomo d'affari e miliardario che si è palesato lo scorso mese.

Adesso, però, è la volta degli sceicchi che, tramite un comunicato ufficiale, hanno annunciato l'offerta presentata allo United, entro i limiti previsti dalla deadline delle ore 22 del 17 febbraio.

"Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani conferma l'impegno relativo a un'offerta per il 100% del Manchester United: l'offerta vuole far ritornare il club alla sua gloria fuori e dentro il campo".

La proposta è stata presentata da Jassim Bin Hamad Al Thani, che fa parte della famiglia Al Thani ed è figlio dell'ex primo ministro del Qatar, nonché presidente della Qatar Islamic Bank, la banca qatariota.

"L'offerta sarà completamente priva di debiti grazie alla Nine Two Foundation dello sceicco Jassim, che provvederà a investire nel club, nel centro sportivo e nello stadio".

Insomma: nuova era in arrivo per il Manchester United, con i tifosi che attendono adesso la svolta definitiva per salutare la famiglia Glazer, criticatissima negli ultimi anni.