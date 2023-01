Tentativo del PSG per avere Skriniar a gennaio: l'Inter rifiuta l'offerta

Negli ultimi giorni di mercato tiene banco la questione legata al difensore slovacco in scadenza: il club francese ci prova anticipando i tempi.

Le tante dichiarazioni legate al futuro di Milan Skriniar, rilasciate anche dopo la sfida vinta dall'Inter contro la Cremonese, lasciano il giusto spazio a quelli che sono i fatti concreti.

Perché negli ultimi giorni di mercato il focus in casa nerazzurra è ancora legato al futuro del difensore slovacco, che ha saltato la sfida di Cremona per l'espulsione rimediata nel turno passato contro l'Empoli, nel giorno delle parole del suo agente, Roberto Sistici, a Telenord.

Da quel momento in poi diverse battute contrastanti: Cristophe Galtier ha ritrattato la sua posizione, passata da "Non so se Skriniar arriverà a gennaio o in estate" a "Non ho mai detto che avremmo preso un difensore". Il suo PSG, però, ci proverà fino all'ultimo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club parigino avrebbe avanzato un'offerta concreta all'Inter, cercando di anticipare quel che sembra ormai inevitabile, ovvero il passaggio di Skriniar in Ligue 1 in estate, a parametro zero.

Come spiegato dall'agente, non ci sono margini per il rinnovo, al momento, e tutto porta alla firma del suo contratto con il Paris Saint-Germain a luglio, sulla base di un'intesa che, stando a Sky Sport, sarebbe già stata raggiunta.

L'offerta presentata al club nerazzurro, comunque, sarebbe di 10 milioni di euro: la metà di quanto richiesto dall'Inter per procedere con la cessione a gennaio. Per questo motivo è stata rifiutata.

Nel frattempo continuano i movimenti alla ricerca di potenziali sostituti: da Tiago Djalò, portoghese classe 2000 del Lille, a Victor Lindelof del Manchester United. Gli ultimi giorni di mercato diranno quale strada verrà intrapresa.