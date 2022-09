DAZN Standard a 24,99€ per 6 mesi: l'offerta è valida fino al 2 ottobre

Offerta speciale da DAZN: i clienti che pagano con carta di credito, carta di debito o PayPal potranno godere di uno sconto fino a domenica prossima.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Novità proposta da DAZN: da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre 2022, i clienti potranno godere di un'offerta speciale per godersi lo spettacolo delle migliori competizioni sportive sulla piattaforma di streaming.

Per tutta questa settimana, sarà infatti possibile godere di uno sconto sul costo mensile dei servizi di DAZN: si potrà attivare DAZN Standard al prezzo speciale di 24,99€ al mese per sei mesi, anziché 29,99€ al mese.

L'offerta, valida come detto fino a domenica 2 ottobre, è riservata a coloro che scelgono come metodo di pagamento la carta di credito, la carta di debito o PayPal. Si potrà sottoscriverla solamente accedendo al sito dazn.com, dunque non tramite l'app della piattaforma.

Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 29,99€ al mese - salvo disdetta - continuando dunque come piano DAZN Standard. L’eventuale cambio di abbonamento da DAZN Standard a DAZN Plus comporterà la perdita della promozione.

Una volta sottoscritto, l'abbonamento potrà essere interrotto e poi riattivato in un secondo momento: il periodo promozionale non sarà però prolungato.

Sarà possibile disdire l'abbonamento in ogni momento, senza costi aggiuntivi né la restituzione degli sconti fruiti.