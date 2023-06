Super offerta dall'Arabia: Mourinho dice no all'Al-Ahli

Anche il portoghese è stato tentato con una super offerta dall'Arabia, il tecnico però ha rifiutato: vuole restare alla Roma.

Non solo Massimiliano Allegri, anche Josè Mourinho è finito tra i sogni proibiti del calcio arabo che continua la sua spesa in Europa.

Anche in questo caso, però, gli arabi hanno dovuto incassare un garbato quanto deciso: no, grazie. Mourinho infatti vuole continuare la sua esperienza alla Roma con cui ha vinto una Conference League e raggiunto la finale di Europa League.

A tentare lo Special One, secondo quanto riporta 'Sky Sport', sarebbe stato l'Al-Ahli con una ricchissima offerta. Non abbastanza, evidentemente, per convincere Mourinho a lasciare Roma e trasferirsi dall'altra parte del mondo.

L'incontro tra il tecnico portoghese e il presidente del club arabo sarebbe avvenuto mercoledì.