Gli occhi della Premier League su Udogie: interessa al Tottenham

Il laterale dell'Udinese oggetto del desiderio di diversi club tra l'Italia e l'estero, compresi gli Spurs di Antonio Conte.

Le italiane, sì, ma non solo: si allunga la lista per Destiny Udogie, laterale dell'Udinese reduce da un'ottima stagione in Serie A.

Il giocatore italiano classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Verona nell'ultimo campionato si è fatto notare, mettendo a segno anche 5 goal in 35 partite con i bianconeri.

Su di lui sono piombate le big, mettendolo nella classica "lista dei desideri" del mercato, che sarà molto lungo, ma il Nazionale Under 21 interessa anche all'estero.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, anche il Tottenham avrebbe pensato a Udogie per rafforzare la corsia di sinistra.

Gli Spurs di Antonio Conte hanno recentemente ingaggiato Ivan Perisic a parametro zero dall'Inter, ma sono alla ricerca di un profilo giovane per il futuro.

Udogie, 20 anni a novembre, sarebbe perfetto per l'idea di calcio dell'allenatore italiano, ma a breve potrebbe partire una vera e propria asta (in Italia sono stati fatti i nomi di Juventus e Inter) per uno dei talenti più interessanti del nostro calcio.