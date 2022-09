Brentford-Arsenal, il 15enne Nwaneri entra e diventa il più giovane giocatore della Premier League

Ethan Nwaneri, 15enne fantasista dell'Arsenal, subentrando col Brentford è diventato il più giovane calciatore nella storia della Premier.

Ethan Nwaneri, 15enne fantasista dell'Arsenal, subentrando col Brentford è diventato il più giovane calciatore nella storia della Premier.

Il trequartista è entrato al 92esimo minuto, sul risultato di 3-0 in favore dei Gunners e al posto di Fabio Vieira, arrivato in estate dal Benfica per 40 milioni di euro.

Arteta ha voluto premiare il classe 2007, che non dimenticherà mai la giornata odierna pur non avendo avuto tempo di lasciare il segno nella gara.

Nwaneri ha infranto il record di Bobby Clark del Liverpool, che a fine agosto aveva esordito in Premier League a 17 anni, 6 mesi 20 giorni nella goleada per 9-0 contro il Bournemouth.

Da vedere ora se l'Arsenal darà ulteriore spazio al suo baby prodigio nel corso della stagione e se il trequartista sarà la rivelazione della stagione in Premier.