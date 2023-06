Nuytinck lascia l'Italia dopo sei anni: torna al NEC Nijmegen

Il difensore ritorna in Olanda: arrivato in Serie A grazie all'Udinese, giocherà per la squadra in cui ha iniziato.

Quando è arrivato in Serie A, Bram Nuytinck aveva da poco compiuto 27 anni ed era reduce da un'esperienza di cinque anni all'Anderlecht, conclusa con tre titoli del Belgio e due Supercoppe. Esperienza, solidità: innesto che si è inserito subito bene nell'Udinese. Con i bianconeri ha raccolto 143 presenze e collezionato 3 goal, fino allo scorso gennaio, quando si è trasferito alla Sampdoria per provare a centrare una difficile salvezza in Serie A che, però, non è arrivata. E alla fine della stagione ha detto addio: Nuytinck lascia l'Italia dopo 6 anni e 152 presenze in massima serie, ripartendo da dove tutto è iniziato. Il difensore ritorna in Olanda, al NEC Nijmegen, club di Eredivisie che lo ha cresciuto e che lo ha ceduto, nel 2012, proprio all'Anderlecht. Firma un contratto fino al 2026, ovvero fino a quando di anni ne avrà compiuti 36.