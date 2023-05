Nuovo stadio della Roma: l'assemblea capitolina approva la delibera, tocca al progetto

L'iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma procede e si registra un passo molto importante verso il futuro.

L'Assemblea capitolina ha infatti approvato la delibera di pubblico interesse sull'impianto con sede a Pietralta: ed è una buona notizia, in attesa di tutto ciò che dovrà arrivare nel corso delle prossime settimane.

A rendere noto il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, tramite un post diffuso sui suoi canali social: tra i voti favorevoli anche quelli dell'opposizione.

i è stabilito che questa è un’opera importante in grado di creare opportunità di crescita economica e di riqualificazione urbana per un intero quadrante cittadino che attende da anni una vera opportunità di rilancio. Dopo anni di dibattiti, ora si passa finalmente ai fatti: lo Stadio della Roma a Pietralata rappresenterà un’eredità importante per tutta la città non solo per la AS Roma e per i suoi tifosi".