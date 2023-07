Gazzetta dello Sport - Nuovo sponsor per l'Inter: vicino l'accordo con Paramount+

Inter pronta ad annunciare il nuovo sponsor di maglia: 20 milioni da Paramount +, scartato il mercato delle compagnie aeree.

Tra una trattativa di mercato e l'altra, l'Inter è chiamata anche a sciogliere il nodo sullo sponsor di maglia della prossima stagione, con l'obiettivo di evitare la situazione andata in scena con l'insolvente Digitalbits.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato l'accordo triennale con Paramount+, colosso dello streaming già apparso sulla maglia di Lautaro e compagni in occasione di Torino-Inter e, soprattutto, della finale di Champions League.

La società nerazzurra spera di ottenere una ventina di milioni all'anno: si tratterebbe di una 'evoluzione' dell'intesa già raggiunta con Paramount+ che, dal retro, traslocherebbe stabilmente sulla parte anteriore, conquistando di conseguenza una maggiore visibilità.

L'Inter, d'altronde, sembra aver definitivamente scartato l'ipotesi di affidarsi al mercato delle compagnie aeree, nello specifico a Qatar Airways e Wizz Air: per entrambe le opzioni non è arrivato l'ok definitivo del presidente Zhang, necessario per la fumata bianca.

L'obiettivo del club meneghino è di presentare la nuova maglia con tanto di sponsor nella giornata di giovedì, primo giorno di fatiche in quel di Appiano Gentile prima del tour in Giappone che vedrà i vice-campioni d'Europa sfidare l'Al-Nassr di Brozovic e il PSG di Skriniar in amichevole.