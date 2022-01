Nuovo protocollo Covid-19: con quanti positivi viene rinviata una gara di Serie A?

La Serie A, così come Serie B e Serie C, ha finalmente un nuovo protocollo in materia di comportamento da adottare qualora in una società si presentino più positività tra gli atleti a ridosso di una partita: situazione che, allo stato attuale, riguarda molti club.

Molta confusione si è manifestata in merito alla sfera del campo d'intervento delle varie Asl che, in alcune circostanze, hanno bloccato le attività di alcune squadre a prescindere dal numero di positivi presenti in rosa, generando ampie polemiche per l'assenza di un metro uniforme.

Con questo nuovo protocollo - ratificato anche dal Comitato Tecnico Scientifico - si vuole eliminare proprio tali discrepanze, per aprirsi ad un contesto in cui le indicazioni da seguire siano uguali per tutti. Ma, entrando nello specifico, con quanti calciatori positivi viene rinviata una partita?

L'articolo prosegue qui sotto

NUOVO PROTOCOLLO COVID-19: CON QUANTI POSITIVI VIENE RINVIATA UNA PARTITA?

Il protocollo cita la soglia del 35% di positivi oltre cui una partita può essere rinviata, ma attorno a questo numero era sorta una grande confusione: la percentuale va calcolata sulla lista di 25 calciatori comunicata alla Lega di riferimento o sull'intera rosa, comprendente dunque anche altri elementi tra cui giovani della Primavera?

La FIGC ha fugato ogni dubbio con questo comunicato.

"La FIGC ha deliberato che, ai soli fini della circolare n. 0000750 del Ministero della Salute dello scorso 18 gennaio e dei conseguenti provvedimenti delle autorità sanitarie locali, è di 25 calciatori la rosa delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi. La circolare, che per la definizione del ‘Gruppo Atleti’ si rimette agli Organismi sportivi competenti per disciplina, stabilisce che 'con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l’intero gruppo squadra'.

La lista contenente l’elenco dei componenti del ‘Gruppo Atleti’ dovrà essere inviata, via PEC, dalla Società alla Lega competente, anteriormente alla prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato e potrà essere successivamente variata con le modalità stabilite da ciascuna Lega, relativamente ai nominativi componenti la stessa e non al numero complessivo di calciatori inseriti".

Al superamento della soglia del 35% di positivi, dunque, la Asl di riferimento ha la facoltà di bloccare ogni attività: considerato che tale percentuale, calcolata su 25 elementi, è di 8.75, con 9 o più positivi all'interno del Gruppo Atleti si può procedere al rinvio.