Dalle dimissioni del CDA al nuovo presidente della Juventus: sarà eletto Gianluca Ferrero

Dopo le dimissioni del CDA bianconero, arriva il nome del prossimo presidente: sarà Ferrero, commercialista e revisore, uomo voluto da Exor.

Dalle dimissioni in blocco di tutto il Consiglio di Amministrazione, alla futura nomina del nuovo presidente: in casa Juventus è rivoluzione.

Dopo il Consiglio straordinario che ha visto Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene rimettere i propri incarichi, si passa al nome che guiderà la società, in attesa dell'assemblea del 18 gennaio 2023.

Il nuovo "numero uno" bianconero sarà Gianluca Ferrero, commercialista e revisore, uomo voluto da Exor (la holding della famiglia Agnelli) a capo della Juventus.

Nato nel 1963 e laureato in Economia e Commercio, è presidente del collegio sindacale di Fincantieri, nonché vicepresidente del CDA della Banca del Piemonte.

Erediterà la carica dallo stesso Andrea Agnelli, diventato presidente nel maggio del 2010 e protagonista degli ultimi 12 anni della storia della Juventus.

Exor, comunque, diramerà la lista dei candidati in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, come detto fissato per gennaio del 2023. Intanto, continua la rivoluzione.