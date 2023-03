Dragon Ball in Serie A: il Monza lancia "Monza is my destiny", il nuovo inno delle giovanili

Il brano cantato da Giorgio Vanni e Max Longhi è una rivisitazione della celebre sigla del cartone animato "What's my destiny Dragon Ball?".

Una canzone che ha fatto storia, trascendendo le generazioni dagli anni Novanta in poi: Dragon Ball non sarà mai un cartone animato qualunque.

Il Monza ha presentato in via ufficiale il brano intitolato "Monza is my destiny", realizzato da Giorgio Vanni e Max Longhi, celebri autori di tante sigle dei cartoni animati che hanno segnato un'intera generazione.

La canzone - oltre ad essere una rivisitazione della celebre sigla del cartone animato Dragon Ball - sarà anche il nuovo inno ufficiale del settore giovanile del club brianzolo.

IL NUOVO INNO DEL MONZA ISPIRATO A DRAGON BALL

Il brano, come riferito dalla società brianzola attraverso una nota ufficiale, sarà disponibile da mercoledì 29 marzo su Spotify, mentre il videoclip è stato realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso. Di seguito la nota ufficiale della società:

"Il settore giovanile AC Monza ha un inno ufficiale realizzato da Giorgio Vanni e Max Longhi, il duo idolo di intere generazioni per aver dato voce e musica alle sigle dei cartoni animati più amati in Italia.

La canzone, intitolata “Monza is my destiny” ed edita da RTI S.P.A. - LOVA MUSIC SRL, non è un pezzo qualunque in quanto è una rivisitazione di “What’s my destiny Dragon Ball”, la celebre sigla scritta e realizzata da Giorgio Vanni e Max Longhi insieme ad Alessandra Valeri Manera, del cartone animato che per oltre 20 anni è entrato nelle case degli Italiani tenendo compagnia a milioni di giovani e non solo.

Il testo è ricco di riferimenti positivi e stimolanti e punta a diventare un vero e proprio manifesto rivolto a tutti i giovani, monzesi e non, per non smettere mai di inseguire i propri sogni. Per questo motivo l’inizio del brano riprende l’ormai celebre motto del Presidente Berlusconi diventato il simbolo di tutto il progetto AC Monza: “Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”.

Il brano sarà disponibile da mercoledì 29 marzo su Spotify e su tutte le piattaforme streaming sul profilo ufficiale dell’artista, mentre il videoclip, realizzato con la partecipazione di calciatori e calciatrici del settore giovanile biancorosso, verrà pubblicato alle ore 12:00 del 29/3 sul canale Youtube AC Monza".

La presentazione ufficiale davanti al pubblico dell'U-Power Stadium avverrà durante l'intervallo del match tra Monza e Lazio, alla presenza dei due artisti.

Infine, in occasione di Monza – Lazio, Giorgio Vanni e Max Longhi saranno all’U-Power Stadium per presentare, durante l’intervallo, l’inno live davanti agli oltre 14 mila tifosi attesi".