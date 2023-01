Nuovo infortunio per Lukaku: infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro

L'attaccante dell'Inter costretto ad un nuovo stop: infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro, salterà il Parma. Si ferma anche Handanovic.

Non c'è pace per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter - in campo nel secondo tempo contro il Monza - è costretto a fare i conti con un nuovo infortunio.

A fermare il belga - secondo quanto riportato da 'Sky' - è un'infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro che lo costringerà sicuramente a saltare la gara di Coppa Italia contro il Parma.

Il classe 1993 lavorerà a parte per qualche giorno con l'obiettivo di superare il nuovo problema riscontrato in vista del prossimo match di campionato in programma sabato 14 gennaio contro il Verona a San Siro.

E giusto per rimanere in tema di defezioni, si registra anche lo stop di Samir Handanovic, come confermato dal comunicato ufficiale del club:

" Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Di conseguenza anche il portiere sloveno salterà la gara contro gli emiliani che mette in palio il pass per i quarti della coppa nazionale.