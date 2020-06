Il nuovo calendario della Serie B: si riparte dal recupero Ascoli-Cremonese

La Lega di Serie B ha annunciato la riorganizzazione del calendario: si riparte dal recupero Ascoli-Cremonese, il 19 tocca a Spezia-Empoli.

Come la , anche la Serie B si appresta a ripartire. Già nei giorni scorsi, al termine dell’Assemblea di Lega B, erano state annunciate le date delle partite ancora in calendario per concludere la stagione, comprese quelle di playoff (si giocheranno tra il 4 ed il 20 agosto) e playout (tra 7 e 14 agosto), ma adesso c’è un’altra importante ufficialità: quella legata alla calendarizzazione degli eventi.

La Lega Serie B infatti, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha comunicato il programma delle dare dalla 10a alla 17a giornata di ritorno e annunciato che gli ultimi due turni di regular season si disputeranno il 27 e 31 luglio 2020 con tutte le gare in contemporanea.

La Serie B tornerà ufficialmente in campo il 17 giugno, quando cioè alle 18:30 si affronteranno e nel recupero della 6a giornata di ritorno (25° turno del torneo).

Altre squadre

La 10a giornata di ritorno (la 29a quindi) partirà invece il 19 giugno con - in programma alle ore 17:30 e si chiuderà domenica 21 con Ascoli- delle 20:30.

🗓️⚽🔥 La 29^ giornata riparte il 19 giugno!



🔎 Ecco il palinsesto completo della ripartenza della #SerieBKT! pic.twitter.com/5eHuGAxYJ3 — Lega B (@Lega_B) June 12, 2020

Questo il programma completo delle gare dalla 10a alla 17a giornata del girone di ritorno:

10a giornata di ritorno

Venerdì 19 giugno 2020

SPEZIA-EMPOLI (ore 17:30)

Sabato 20 giugno 2020

COSENZA–ENTELLA (ore 18)

CROTONE–CHIEVO (ore 18)

LIVORNO–CITTADELLA (ore 18)

PESCARA–JUVE STABIA (ore 18)

SALERNITANA–PISA (ore 18)

TRAPANI–FROSINONE (ore 18)

PORDENONE–VENEZIA (ore 20:30)

Domenica 21 giugno 2020

CREMONESE–BENEVENTO (ore 18)

ASCOLI–PERUGIA (ore 20:30)

11a giornata di ritorno

Venerdì 26 giugno 2020

TRAPANI-PORDENONE (ore 18:45)

CHIEVO-SPEZIA (ore 21)

CREMONESE-COSENZA (ore 21)

EMPOLI-BENEVENTO (ore 21)

FROSINONE-CITTADELLA (ore 21)

JUVE STABIA-LIVORNO (ore 21)

PERUGIA-CROTONE (ore 21)

PISA-PESCARA (ore 21)

ENTELLA-SALERNITANA (ore 21)

VENEZIA-ASCOLI (ore 21)

12a giornata di ritorno

Lunedì 29 giugno 2020

SALERNITANA-CREMONESE (ore 18:45)

ASCOLI-CROTONE (ore 21)

BENEVENTO-JUVE STABIA (ore 21)

CHIEVO-FROSINONE (ore 21)

CITTADELLA-PERUGIA (ore 21)

COSENZA-TRAPANI (ore 21)

LIVORNO-VENEZIA (ore 21)

PESCARA-EMPOLI (ore 21)

PORDENONE-ENTELLA (ore 21)

SPEZIA-PISA (ore 21)

13a giornata di ritorno

Venerdì 3 luglio 2020

PISA-CITTADELLA (ore 18:45)

COSENZA-ASCOLI (ore 21)

CREMONESE-PESCARA (ore 21)

CROTONE-BENEVENTO (ore 21)

FROSINONE-SPEZIA (ore 21)

PERUGIA-PORDENONE (ore 21)

SALERNITANA-JUVE STABIA (ore 21)

TRAPANI-LIVORNO (ore 21)

VENEZIA-EMPOLI (ore 21)

ENTELLA-CHIEVO (ore 21)

14a giornata di ritorno

Venerdì 10 luglio

JUVE STABIA-ENTELLA (ore 18:45)

ASCOLI-SALERNITANA (ore 21)

BENEVENTO-VENEZIA (ore 21)

CHIEVO-TRAPANI (ore 21)

CITTADELLA-CROTONE (ore 21)

EMPOLI-FROSINONE (ore 21)

LIVORNO-CREMONESE (ore 21)

PESCARA-PERUGIA (ore 21)

PORDENONE-PISA (ore 21)

SPEZIA-COSENZA (ore 21)

15a giornata di ritorno

Lunedì 13 luglio 2020

COSENZA-PERUGIA (ore 18:45)

ASCOLI-EMPOLI (ore 21)

CREMONESE-CHIEVO (ore 21)

CROTONE-PORDENONE (ore 21)

FROSINONE-JUVE STABIA (ore 21)

LIVORNO-SPEZIA (ore 21)

SALERNITANA-CITTADELLA (ore 21)

TRAPANI-BENEVENTO (ore 21)

VENEZIA-PESCARA (ore 21)

ENTELLA-PISA (ore 21)

16a giornata di ritorno

Venerdì 17 luglio 2020

PESCARA-FROSINONE (ore 18:45)

BENEVENTO-LIVORNO (ore 21)

CITTADELLA-ASCOLI (ore 21)

CROTONE-SALERNITANA (ore 21)

EMPOLI-ENTELLA (ore 21)

JUVE STABIA-CHIEVO (ore 21)

PERUGIA-CREMONESE (ore 21)

PISA-TRAPANI (ore 21)

PORDENONE-COSENZA (ore 21)

SPEZIA-VENEZIA (ore 21)

17a giornata di ritorno

Venerdì 24 luglio 2020

LIVORNO-CROTONE (ore 18:45)

ASCOLI-PORDENONE (ore 21)

CHIEVO-CITTADELLA (ore 21)

COSENZA-PISA (ore 21)

CREMONESE-SPEZIA (ore 21)

FROSINONE-BENEVENTO (ore 21)

SALERNITANA-EMPOLI (ore 21)

TRAPANI-PESCARA (ore 21)

VENEZIA-JUVE STABIA (ore 21)

ENTELLA-PERUGIA (ore 21)

Questo il programma dei playoff:

Turno preliminare (gara unica)

Martedì 4 agosto 2020 (6ª–7ª)

Mercoledì 5 agosto 2020 (5ª–8ª)

Semifinali andata

Sabato 8 agosto 2020 (6ª/7ª–3ª)

Domenica 9 agosto 2020 (5ª/8ª–4ª)

Semifinali ritorno

Martedì 11 agosto 2020 (3ª-6ª/7ª)

Mercoledì 12 agosto 2020 (4ª-5ª/8ª)

Finali

Domenica 16 agosto 2020 (andata)

Giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)

Questo il programma dei playout:

Venerdì 7 agosto 2020 andata

L'articolo prosegue qui sotto

(17ª–16ª)

Venerdì 14 agosto 2020 ritorno

(16ª–17ª)