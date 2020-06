Nuovi esami per Ibrahimovic: difficile il recupero per Milan-Roma

Si allungano i tempi di recupero di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe tornare solo contro la SPAL. Buone notizie per Kjaer: escluse lesioni.

Una notizia buona e una meno buona. Il day after del , il giorno dopo il 4-1 di che rinvigorisce le ambizioni europee del Diavolo, è così. Le due notizie riguardano entrambe la situazione infortunati: Zlatan Ibrahimovic in un caso, Simon Kjaer nell'altro.

Come riporta 'Sky Sport' il centravanti svedese, fuori combattimento da fine maggio a causa della lesione al soleo del polpaccio destro, questa mattina ha svolto nuovi esami: situazione buona ma non ancora ottimale, evidentemente, se è vero che il suo recupero per il match di domenica pomeriggio contro la è considerato difficile.

Il rientro in campo di Ibrahimovic, o dal primo minuto o partendo dalla panchina, dovrebbe dunque avvenire qualche giorno dopo: il 1° luglio, a Ferrara contro la , in occasione della ventinovesima giornata di campionato.

Per quanto riguarda Kjaer, uscito al 40' del primo tempo a Lecce a causa di un problema al ginocchio destro, sono invece escluse lesioni ai legamenti: si tratta di un trauma distorsivo che, in ogni caso, dovrebbe escludere pure il danese dalla sfida di domenica contro la Roma.

Gara in cui, peraltro, Pioli sarà costretto a fare i salti mortali in difesa: l'assenza di Kjaer, se confermata, andrà infatti ad aggiungersi a quelle già certe di Musacchio e di Leo Duarte. Lasciando il tecnico rossonero con appena due centrali di ruolo: Romagnoli e Gabbia.