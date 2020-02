Nuovi acquisti gennaio Serie A: chi prendere al fantacalcio

Chi prendere all'asta di riparazione al fantacalcio tra i nuovi acquisti del mercato di gennaio in Serie A.

Si è concluso il calciomercato di gennaio in e sono tanti i giocatori che sono arrivati in o hanno cambiato squadra. E' un momento cruciale anche per il fantacalcio, con l'asta di riparazione che può decidere le sorti della stagione.

In questo articolo analizzeremo nello specifico i nuovi acquisti in ottica fantacalcio, tra certezze, scommesse e rischi per l'asta del fantacalcio.

NUOVI ACQUISTI: CHI PRENDERE ALL'ASTA DI RIPARAZIONE

TOP

IBRAHIMOVIC - Sarà il vero leader e trascinatore del , da acquistare senza dubbio.

- Sarà il vero leader e trascinatore del , da acquistare senza dubbio. ERIKSEN - Un top player per l' e per il fantacalcio. Il suo impatto può essere simile a quello di Sneijder.

CONSIGLIATI

YOUNG - Listato difensore, è potenzialmente titolare e ha una grande propensione offensiva che promette bonus.

Listato difensore, è potenzialmente titolare e ha una grande propensione offensiva che promette bonus. DOMINGUEZ - Gioiellino del , ha numeri importanti che possono trasformarlo in una rivelazione.

Gioiellino del , ha numeri importanti che possono trasformarlo in una rivelazione. DEMME - Si è già preso il in un paio di partite: non aspettatevi tanti bonus, ma può diventare una garanzia.

SCOMMESSE

LOBOTKA - Da prendere insieme a Demme per stare più sicuri, ma in generale può essere una buona intuizione.

Da prendere insieme a Demme per stare più sicuri, ma in generale può essere una buona intuizione. CARLES PEREZ - E' forse la vera scommessa dell'asta di riparazione: da prendere specie se avete un altro esterno romanista.

E' forse la vera scommessa dell'asta di riparazione: da prendere specie se avete un altro esterno romanista. PEREIRO - In , col , ha fatto grandi cose: difficile sia titolare al , ma vale una puntatina.

In , col , ha fatto grandi cose: difficile sia titolare al , ma vale una puntatina. SOUMAORO - Ex capitano del , potrebbe diventare presto titolare nella difesa del : colpo low cost.

Ex capitano del , potrebbe diventare presto titolare nella difesa del : colpo low cost. TAMEZE - Esploso col , ha grinta e tiro da fuori. Pensateci se avete uno tra Freuler e De Roon.

Esploso col , ha grinta e tiro da fuori. Pensateci se avete uno tra Freuler e De Roon. SKRABB - Ha grande duttilità e potrebbe giocare anche come trequartista nel : buono come settimo-ottavo centrocampista.

Ha grande duttilità e potrebbe giocare anche come trequartista nel : buono come settimo-ottavo centrocampista. MOSES - Non sarà titolare ma è un giocatore da bonus. Prendetelo se avete Candreva perché troverà spazio.

Non sarà titolare ma è un giocatore da bonus. Prendetelo se avete Candreva perché troverà spazio. YOSHIDA - Giocatore di grande esperienza, il centrale giaponese potrebbe presto diventare titolare nella difesa della Samp.

SCONSIGLIATI