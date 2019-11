Nuova vita per Dhorasoo: è candidato sindaco di Parigi

Vi ricordate Vikash Dhorasoo? L'ex centrocampista del Milan è candidato come sindaco di Parigi, in tandem con Danielle Simonnet.

Vikash Dhorasoo in ha giocato con le maglie di e (anche se con gli amaranto non è mai sceso in campo). In è stato a lungo un simbolo del . Oggi, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo da 11 anni, intraprende ufficialmente una nuova avventura, in politica.

Dhorasoo, 46 anni, originario dell'Ile Maurice, è da tempo impegnato con associazioni ed iniziative contro l'emarginazione sociale e per il riscatto dei quartieri poveri. Si è impegnato a più riprese contro l'omofobia e il razzismo.

Adesso compare anche lui fra i candidati alla poltrona di sindaco di Parigi nelle elezioni comunali del prossimo marzo. Un'assemblea costituente del partito di estrema sinistra La France Insoumise, lo ha confermato capolista della formazione in tandem con Danielle Simonnet.

Da sempre, anche durante la carriera da calciatore, Dhorasoo ha fatto valere in tutti i contesti le idee di uguaglianza che lo hanno contraddistinto. Adesso cercherà di farlo anche con un sogno così importante, come quello di diventare sindaco di Parigi.