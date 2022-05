Pura esaltazione Reds: il Liverpool presenta la nuova maglia 2022/23

"Siamo orgogliosi di indossare la maglia del Liverpool: sappiamo esattamente cosa significa questa maglia per i nostri tifosi e non vediamo l'ora di indossarla ad Anfield": Jordan Henderson conosce bene il mondo dei Reds. La passione, il tifo: il filo del destino che lega i giocatori di uno dei club più storici al mondo. Filo chiaramente rosso. Come sempre.

Via gli inserti cromatici: si ritorna alla pura espressione ed esaltazione "Reds". Il Liverpool lancia la nuova maglia "home" per la stagione 2022/23. Senza fronzoli, ma con alcune notvità.

NUOVA MAGLIA LIVERPOOL 2022/23

A differenza della maglia scelta per la stagione 2021/22, con inserti cromatici distinguibili e definiti (con una gradazione di rosso differente nel dettaglio delle maniche e nelle righe, sottili, diagonali), per la stagione 2022/23 Nike ha scelto uno stile totalmente rosso, molto semplice e diretto.

Confermato il colore bianco, invece, per i loghi, ma ci sono diverse novità nel "back" di ogni casacca, a iniziare dal nuovo font scelto per i numeri e nomi dei giocatori, che rimanda a una versione rivisitata e contemporanea degli storici segnali stradali della città di Liverpool.

L'altro dettaglio importante è relativo all'iconico numero che ricorda la strage di Hillsborough, posizionato al di sotto del colletto.

La nuova maglia del Liverpool quest'anno segna il passaggio dal 96 al 97, ricordando Andrew Stanley Devine, la 97esima persona deceduta nel disastro di Hillsborough.

NUOVA MAGLIA LIVERPOOL 2022/23: DOVE ACQUISTARLA

La nuova maglia del Liverpool "Home" per la stagione 2022/23 è disponibile sullo store Nike, fornitore ufficiale dei Reds.

Per acquistare la maglia, attualmente, bisognerà aver creato un profilo Membership Nike, quindi selezionare l'articolo disponibile nelle versioni neonato, bambino, ragazzo, donna e uomo.

Due, oltretutto, sono le versioni principali della maglia acquistabile sul sito Nike: una versione "Stadium", più economica, e una versione "Match", ovvero quella utilizzata dai calciatori.