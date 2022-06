Le luci della città e lo stile vintage: la nuova maglia del Barcellona 2022/23

Il club blaugrana ha presentato la nuova maglia casalinga per la prossima stagione, con un forte richiamo al passato della città.

"The flame lives on", con immagini provenienti direttamente dal 1992, anno delle Olimpiadi: Barcellona e il Barcellona guardano al passato per riscrivere il futuro.

Il club blaugrana ha presentato le nuove maglie per la stagione 2022/23: una di quelle che possono portare la svolta, dopo anni vissuti tra ali e bassi.

La llama sigue viva 🔥 pic.twitter.com/lBuUzzVsnt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 3, 2022

LE NUOVE MAGLIE DEL BARCELLONA 2022/23

Il template è quello che probabilmente vedremo nelle principali divise Nike da qui al prossimo futuro: risalta subito all'occhio il rimando cromatico alla divisa del Centenario, con il blu che caratterizza la fascia tra le maniche, le spalle e il collo.

Acquista la nuova maglia del Barcellona 2022/23 - UOMO

La parte centrale, invece, è dominata da tre strisce cromaticamente differente: un rosso acceso, un blu in linea con la fascia superiore e un azzurro.

L'articolo prosegue qui sotto

MAGLIE BARCELLONA 2022/23 E OLIMPIADI

E' possibile poi notare i dettagli della trama, ben visibile sulle strisce: una scelta che richiama le luci della città e lo spirito di rinnovamento definito dal periodo delle Olimpiadi del 1992.

Acquista la nuova maglia del Barcellona 2022/23 - RAGAZZO

Gli inserti sono in oro, così come il Main Sponsor, che sarà com'è noto Spotify. Ma dove acquistare la maglia del Barcellona 2022/23? La maglia è già presente negli store ufficiali del club e sul sito Nike. "The flame lives on", insomma: la fiamma olimpica continua ad ardere.