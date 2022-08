Núñez, testata ad Andersen: ora rischia un lungo stop

Rosso diretto per il nuovo colpo in attacco del Liverpool: battibecco con il giocatore del Crystal Palace e testata. Reds già a -4 dalla vetta.

Siamo ad agosto, certo. Alla seconda giornata, con 36 turni su 38 ancora da disputare. In Premier League, però, chi si ferma è perduto. Nessuno può permetterselo. Siamo all'inizio del campionato, ma il Liverpool si ritrova già con diversi problemi.

Occupata da Arsenal e Manchester City, entrambe a punteggio pieno dopo i primi 180 minuti, la vetta del campionato più importante al mondo vede il Liverpool lontano quattro lunghezze. E con il caso Nunez da affrontare: l'ex Benfica, colpo da novanta del calciomercato, è stato infatti espulso dopo una testata.

Sotto di una rete, il Liverpool ha subito anche il rosso diretto nei confronti di Nunez in seguito ad un battibecco con Anderson, difensore centrale del Crystal Palace: qualche parola di troppo, nervi tesi, mano addosso al giocatore dei Reds.

Giratosi, ha colpito l'avversraio con una testata: ora rischia diverse giornate di stop. A poco è servito il gran goal di Diaz per il pari: due gare, due mancate vittorie e attesa per la decisione della federazione riguardo Nunez.

Una partenza decisamente sotto tono per i vice Campioni d'Europa, che nel calciomercato estivo hanno perso Manè per il Bayern Monaco. Nella Community Shield vinta contro il Manchester City non erano apparsi problemi di sorta, palesati invece nelle prime due gare di campionato.

Difesa traballante e attacco meno incisivo del solito. La scorsa primavera il Liverpool arrivava secondo dopo una guerra fredda a distanza con il City vinto dai Citienzs all'ultima curva, conquistando però FA Cup e League Cup, senza mai sbagliare. O quasi.

Di fatto nei primi dieci turni dello scorso campionato il Liverpool aveva ottenuto sei vittorie e quattro pareggi, senza però sbagliare due match di fila almeno fino a dicembre. Il contrario di un Manchester City partito male con due vittorie e una sconfitta nei primi quattro incontri.

A questo si aggrapperà il Liverpool, consapevole di un campionato lunghissimo da affrontare. I quattro punti che separano la vetta, fanno comunque paura. Almeno per ora, in attesa di buone nuove dal caso Nunez e dagli incontri che verranno. E' calcio d'agosto, ma non più amichevole. Nuove frenate? Impossibili.