I numeri di maglia della Roma 2021/2022

Quale numero per Dzeko, cosa indossa Zaniolo? La scelta di Shomurodov. La numerazione della Roma per la stagione 21/22.

La Roma si aspetta molto dalla nuova stagione, con Mourinho in panchina. Big ancora in giallorosso, rinforzi in ogni reparto del campo e il recupero di Zaniolo per provare a tornare in Champions League e magari vincere un trofeo, italiano o continentale.

Dopo il mancato accesso all'Europa League, così come la qualificazione alla Champions, la Roma gioca l'annata 2021/2022 tra Serie A, Coppa Italia e Conference League forte del recupero dei suoi big, degli arrivi di Rui Patricio e di Shomurodov e dell'esperienza ventennale dello Special One.

I NUMERI DELLA ROMA 21/22

1 Rui Patricio

2 Karsdorp

3 Ibanez

4 Cristante

6 Smalling

7 Pellegrini

8 Villar

9 Dzeko

11 Pedro

12 Cardinali

14 Shomurodov

17 Veretout

18 Santon

19 Reynolds

20 Fazio

21 Borja Mayoral

23 Zaniolo

24 Mancini

27 Perez

31 Carles Perez

37 Spinazzola

42 Diawara

52 Bove

54 Ciervo

55 Darboe

56 Ceratovic

57 Providence

59 Zalewski

61 Calafiori

63 Boer

65 Tripi

77 Mkhitaryan

87 Fuzato

92 El Shaarawy

TORNATI DAI PRESTITI, ANCORA SENZA NUMERO