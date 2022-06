I numeri di maglia della Juventus 2022/23

Chi prenderà il 10 lasciato libero da Dybala? E il 9 di Morata? La numerazione della Juventus in vista della stagione 2022/23.

La Juventus vuole tornare a primeggiare, dopo una stagione con più luci che ombre. I bianconeri infatti sono reduci da un'annata senza trofei portati a casa, evento che non si verificava addirittura dalla stagione 2010/11.

Per riuscire in questo intento, il club di Andrea Agnelli sta operando un massiccio restyling all'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Diversi gli addii importanti, come quelli di Chiellini, Dybala, Morata e Bernardeschi.

Sul fronte acquisti, oltre al colpo Vlahovic portato a termine nell'ultima sessione invernale di mercato, presto potrebbero arrivare delle novità. Due in particolare sono i nomi accostati con insistenza alla Juve, ovvero Pogba e Di Maria.

Innesti che innalzerebbero di molto la qualità e l'esperienza della squadra, oltre che papabili per uno dei numeri di maglia rimasti liberi in vista della prossima stagione ovvero il 10 (fino allo scorso anno a Dybala).

I NUMERI DELLA JUVENTUS 2022/23