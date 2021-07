I numeri di maglia del Milan 2021/2022

Chi indossa il 10 tra i rossoneri? Chi il 9? Chi l'1? La numerazione del Milan per la stagione 21/22.

Dopo anni di attesa, il Milan è tornato in Champions League. C'è riuscito con un mix tra grandi vecchi e giovani, con un tecnico come Pioli. Ora, il 2021/2022, l'anno delle possibili conferme, per provare a conquistare un trofeo in Italia o in Europa.

Ceduto Calhanoglu, salutato Donnarumma, il Milan ha acquistato Maignan come nuovo portiere e Giroud come rinforzo d'attacco. Numeri di maglia dunque praticamente definiti per i giocatori rossoneri, in attesa degli ultimi accorgimenti nel calciomercato di agosto.

I NUMERI DEL MILAN 21/22