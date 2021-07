I numeri di maglia della Juventus 2021/2022

Chi indossa il 9 tra i bianconeri? Chi il 7? Chi l'1? La numerazione della Juventus per la stagione 21/22.

Nella stagione di Serie A, Champions League e Coppa Italia, la Juventus sarà nuovamente guidata da Max Allegri, due anni dopo l'ultima volta e gli arrivi in panchina di Sarri prima e Pirlo poi. Estate con piccoli accorgimenti in entrata e in uscita per Madama, ma grosso della squadra confermato.

Cristiano Ronaldo, Dybala, De Ligt: i grandi nomi della Juventus, a meno di sorprese, continueranno in bianconero. In arrivo ci sono alcune nuove pedine, utili a provare a vincere nuovamente lo Scudetto dopo l'anno dell'Inter. Situazione comunque in divenire tra fine luglio e agosto.

I NUMERI DELLA JUVE 21/22

1 Szczesny

4 De Ligt

5 Arthur

6 Danilo

7 Cristiano Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

14 McKennie

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

37 Dragusin

38 Frabotta

41 Fagioli

44 Kulusevski

TORNATI DA PRESTITI, ANCORA SENZA NUMERO