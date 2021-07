I numeri di maglia dell'Inter 2021/2022

Chi indossa il 10 tra i nerazzurri? Chi il 9? Chi l'1? La numerazione dell'Inter per la stagione 21/22.

Campione d'Italia in carica, l'Inter proverà a replicare il successo ottenuto nel 2021 sotto Conte. E' rimasto Inzaghi, così come i grandi interpreti, ad eccezione di Hakimi, ceduto al PSG per riempire le casse meneghine. Dal calciomercato estivo, però, è arrivato Calhanoglu.

La rosa dell'Inter verrà definita ad inizio agosto, in vista della prima giornata di campionato: alcune cessioni saranno sicuramente ufficializzate, così come dei rinforzi in diverse zone del campo. Il grosso della squadra è comunque già definito, e con esso i numeri fissi per la prossima annata 2021/2022.

I NUMERI DELL'INTER 21/22

1 Handanovic

5 Gagliardini

6 De Vrij

7 Sanchez

8 Vecino

9 Lukaku

10 Lautaro

11 Kolarov

12 Sensi

13 Ranocchia

14 Perisic

18 Agoume

19 Lazaro

20 Calhanoglu

21 Cordaz

22 Vidal

23 Barella

24 Eriksen

32 Dimarco

33 D'Ambrosio

35 Stankovic

36 Darmian

37 Skriniar

39 Vergani

44 Nainggolan

49 Colidio

77 Brozovic

95 Bastoni

97 Radu

99 Pinamonti

TORNATI DA PRESTITI, ANCORA SENZA NUMERO