Ntenda alla Juventus: visite mediche in corso

Nuovo colpo in prospettiva per la Juventus, che si è assicurata dal Nantes il giovane terzino sinistro, classe 2002, Jean-Claude Ntenda.

Linea verde. Sempre cara alla che, dopo essersi assicurata Matias Soulé dal Velez Sarsfield, piazza un altro colpo per il settore giovanile. E' fatta, infatti, per Jean-Claude Ntenda, terzino sinistro - classe 2002 - proveniente dal .

I giovane laterale francese è sbarcato in giornata al J Medical per sottoporsi al classico iter pre firma sul contratto. Dopodiché, per lui, si spalancheranno le porte della Primavera guidata da Lamberto Zauli.

Un colpo messo a segno dagli uomini della Continassa, i quali hanno optato per la fumata bianca dopo un'attenta fase di scouting. Il tutto, avendo la meglio su diversi top club stranieri.

Arrivato al Nantes nel 2017, Ntenda in terra transalpina viene associato a Benjamin Mendy. Dopo Luca Pellegrini, dunque, altro colpo in prospettiva per la corsia mancina della Signora.