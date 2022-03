Nota del Napoli: "Frattura della seconda vertebra lombare per Meret"

E' senza dubbio una stagione sfortunata quella di Alex Meret: il portiere del Napoli, già costretto a fermarsi all'inizio di questa stagione, dovrà nuovamente saltare diverse partite.

A comunicarlo è il club azzurro che, tramite una nota ufficiale, ha reso noto il nuovo infortunio dell'estremo difensore.

"Alex Meret, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una frattura del processo traverso di sinistra della seconda vertebra lombare. Il calciatore da domani inizierà il percorso riabilitativo".

Frattura della seconda vertebra lombare, guaio simile a quello affrontato a inizio stagione, dopo la sfida contro il Genoa in campionato.

Il Napoli ha poi comunicato le condizioni degli altri giocatori della rosa di Luciano Spalletti: Tuanzebe si è allenato in gruppo, mentre Malcuit ha lavorato in palestra. Juan Jesus ha effettutato terapie per un risentimento alla coscia: per Insigne, invece, lavoro personalizzato a scopo precauzionale.