L'Empoli e Andreazzoli si separano, è ufficiale: non proseguirà in panchina

Il club toscano ha comunicato ufficialmente la decisione: l'allenatore lascia Empoli per la terza volta in carriera, dopo un'ottima stagione.

La terza esperienza sulla panchina dell'Empoli per Aurelio Andreazzoli è stata senza dubbio molto positiva: l'allenatore ha guidato i toscani a una salvezza tranquilla, togliendosi anche diverse soddisfazioni sul piano del gioco e dei risultati.

Il prossimo anno, però, non sarà sulla stessa panchina della scorsa stagione: a comunicarlo, tramite una nota ufficiale, proprio l'Empoli.

"Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva".

Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva https://t.co/hhgP48sQe4 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 1, 2022

Una decisione che arriva all'inizio di giugno, a chiusura di una stagione, come detto, ottima, e culminata in gare come quelle contro il Napoli.

Ritornato un anno fa dopo l'addio di Alessio Dionisi, protagonista della promozione, ha raccolto 10 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, chiudendo 14esimo in Serie A.

"Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale".