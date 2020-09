Noni Madueke, il nuovo fenomeno del PSV che ha seguito l'esempio di Sancho

Il 18enne sta stupendo tutti in Eredivisie, dopo aver lasciato il Tottenham e l'Inghilterra per cercare fortuna da titolare.

Non è un certo un segreto: un numero sempre crescente di giovani calciatori britannici sta esplorando opportunità all'estero nel tentativo di giocare in prima squadra. Jadon Sancho è stato un pioniere in questo senso, ispirando diversi giovani a seguirlo in . Tuttavia, il massimo campionato tedesco non è l'unico che offre ai giovani la possibilità di progredire.

In Eredivisie, ad esempio, c'è un giovane talento inglese che mira ad avere un grande impatto al in questa stagione come Sancho fece a nel 2018-19: Noni Madueke.

"Sancho ha aperto gli occhi ad altri talenti" ha detto a Voetbal International il 18enne attaccante, arrivato al PSV dal nel 2018. "Un anno dopo sono passato dagli Spurs al PSV. Il piano che ho avevo in mente allora sta funzionando nel modo in cui l'avevo immaginato".

"In è molto difficile per un giovane talento entrare in prima squadra, soprattutto nei club più grandi. Le squadre sono al top e c'è poco spazio per i giovani. Spesso rimangono nelle riserve per molto tempo. C'è poco movimento e possibilità di sfondare. La situazione è completamente diversa nei Paesi Bassi".

Dopo aver mosso i primi passi nei ranghi senior a Eindhoven prima che il Covid-19 ponesse fine prematuramente alla campagna 2019-20, Madueke è ora pronto a svolgere un ruolo chiave per i giganti olandesi.

Altre squadre

Prima di passare dall'Inghilterra all'Europa continentale, Madueke ha trascorso l'intera carriera calcistica giovanile al Tottenham, dove è stato il capitano dell'Under 16 del club e ha debuttato per l'Under 18 a 15 anni.

Dopo essere stato nominato Player of the Tournament nella prestigiosa Sonnenland Cup in nel 2017, alcuni dei migliori club hanno iniziato a seguirlo seriamente: il ha fatto un'offerta per portarlo all'Old Trafford, ma anche e si sono interessati alle sue prestazioni. Alla fine però l'ha spuntata il PSV.

"Ci sono tanti giovani giocatori nelle prime squadre di PSV e " ha detto Madueke al Daily Mail un anno dopo il suo arrivo a Eindhoven. "Giocatori come Frenkie de Jong. Ho pensato che se volevo arrivare in prima squadra il più velocemente possibile, allora dovevo lasciare il Tottenham e venire al PSV".

"Finché continuo a fare le cose che mi dicono, mi sento come se raggiungessi un livello da prima squadra in tempi minori che se fossi rimasto al Tottenham".

Nonostante sia riuscito a giocare con la prima squadra, Madueke ha dovuto farsi strada nei ranghi durante i suoi due anni al PSV. Al suo arrivo è stato introdotto nella rosa degli U17, ma dopo aver segnato tre goal in altrettante partite nel dicembre 2018 è stato promosso tra gli U19, per i quali ha segnato altre quattro reti in quella stagione.

Nel 2019-20 Madueke è esploso, segnando sette goal e fornendo otto assist in sole 11 presenze per gli Under 19 durante la prima metà della stagione. Tali dati lo hanno premiato con una promozione nella squadra Jong PSV, che gioca nella seconda divisione olandese. In sei partite, ha segnato quattro reti e all'inizio di marzo ha cambiato di nuovo gli armadietti dopo essere stato ufficialmente promosso in prima squadra.

Dopo aver giocato tre gare subentrando dalla panchina all'inizio della stagione, la prima partita da senior di Madueke è arrivata contro il Groningen l'8 marzo. Di fatto l'ultima gara della stagione del PSV prima che il coronavirus costringesse il calcio olandese a cristallizzarsi.

Il nazionale giovanile inglese ha giocato nella vittoria per 1-0 e due giorni dopo ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club fino al 2024, nonostante il crescente interesse di , , , e .

Dotato di velocità, abilità e fisicità, Madueke ha trascorso gran parte della sua giovane carriera giocando come ala o attaccante largo che taglia dentro da destra per segnare o creare occasioni da goal.

Tuttavia, il nuovo boss del PSV Roger Schmidt è arrivato al Philips Stadion per giocare con il 4-4-2, il che significa che se Madueke vuole guadagnare più opportunità in prima squadra dovrà adattarsi come punta. Noni ha giocato al top durante la preseason, segnando una tripletta nel primo tempo contro l'SC Verle:

"Non sono sorpreso. Ha già segnato molti goal in allenamento. Si sente a suo agio in attacco e non deve essere un esterno" ha detto Schmidt al De Telegraaf dopo la superba prestazione di Madueke.

Il tempismo di Noni è ottimo e ha un grande feeling negli spazi aperti:

"Sono molto contento anche della sua mentalità. È un buon combattente ed è in grado di leggere la situazione"

L'ex centrocampista del PSV Tommie van de Leegte è entusiasta di ciò che Madueke può offrire nel suo potenziale nuovo ruolo, come evidenziato a Omroep Brabant: "È veloce e ha la capacità di ingannare il suo avversario. Porta creatività ed è molto esplosivo nelle sue azioni. Questo è ciò che chiede il PSV".

"Sì, è giovane, ma l'età non mi importa. Lo ha dimostrato nel precampionato, quindi gli darei la possibilità di mettersi alla prova anche nelle partite importanti".

Anche se Madueke non è stato incluso nella formazione titolare di Schmidt per la gara di apertura della Eredivisie contro il Groningen, ha sicuramente dato prova di sé dopo essere subentrato dalla panchina nel secondo tempo.

Il giovane ha fornito due assist risultando decisivo nel successo per 3-1, e sicuramente non passerà molto tempo prima che parta titolare con continuità a poco più di due anni dalla più grande decisione della sua giovane carriera.

"Volevo essere in prima squadra il prima possibile, a 17 o 18 anni" ha detto Madueke 12 mesi fa. "In un club come il Tottenham non è fattibile, entri in scena solo quando ne hai 20".