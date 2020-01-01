Fantacalcio

Nomi squadre Fantacalcio: 100 idee divertenti su come chiamare la tua squadra

Ultimo aggiornamento
Rooney Tunes
Cerchi il nome per la tua squadra al Fantacalcio? 100 idee simpatiche, divertenti e 'ignoranti'.

E' una delle domande ricorrenti per tanti fantallenatori: che nome scelgo per la mia squadra al fantacalcio quest'anno? C'è chi è fedele a un nome e lo porta avanti con continuità; e c'è chi invece ogni anno è in cerca di nuove idee, simpatiche e spiritose, per strappare una risata agli amici e differenziarsi.

Per alcuni il nome della squadra al fantacalcio va pensato e ragionato; per altri invece è frutto dell'improvvisazione in sede di asta. Ma per chi è a corto di idee ecco una lista di possibili nomi per la propria squadra...

  • 50 SFUMATURE DI GIGIO
  • ABATE BORISOV
  • AC CIUGHINA
  • AMARO LUCIANO
  • ARMERO TU NELL'UNIVERSO
  • AS PILICUETA
  • ASTON BIRRA
  • ATLETICO MA NON TROPPO
  • AVELLINO BANFI
  • BALLACK COI LUPI
  • BAYER LEVERDUREN
  • BEVERLY IMPS
  • BIRRAREAL
  • BORUSSIA PORKMUND
  • BOTAFFOGO
  • CAMBIA LA TUA VITA CON UN GLIK
  • CAMERUN DIAZ
  • CASA E CHIESA
  • CELTA VINO
  • CHIVAS CON GHIACCIO
  • COCA KOLAROV
  • CORREA DEL SUD
  • CSKA LA RISSA
  • CUGINI DI ZAMPAGNA
  • DAMMI SOLO UN CAPUTO
  • DEPORTIVO APERITIVO
  • DESPACITY
  • DINAMO LOSCA
  • DINAMO MOSCIA
  • DIVANO KIEV
  • DJIMSITI LIFE
  • DRAGON BALLOTTA
  • DYBALA COI LUPI
  • ES CILE
  • EYSSERIC O NON EYSSERIC
  • FINO AL PALACIO
  • FIUMI DI PAROLO
  • FREY'S ANATOMY
  • HANNO UCCISO L'UOMO CRAGNO
  • HAPOEL KANN
  • HAPPY MILF
  • HERTHA VERNELLO
  • HOW I MET YOUR MATA
  • I VAZANICCHI
  • IL CACCIATORE DI AQUILANI
  • IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO DZEKO
  • IL SESTO ASENSIO
  • KIM JONG-UNITED
  • KOULIBALY FUNICULA'
  • KUNG FU PANDEV
  • LA DURA LEGGE DE ROON
  • LACAZETTE IN CANADA
  • LAUTARO SII O MIO SIGNORE
  • MAINZ NA GIOIA
  • MASIELLOW SUBMARINE
  • MASTERCHEF UNITED
  • MEGLIO ICARDI CHE MAI
  • MESSI MALE
  • MILAN E SHIRO
  • NON CI RESTA CHE PJANIC
  • NOTTE PRIMA DI ALEESAMI
  • OSASUGNA
  • PARACEZANIOLO
  • PARIS SAINT GENNARO
  • PARTIZAN DEGRADO
  • PATETICO MINEIRO
  • PENNIC HELLAS
  • PERDER BREMA
  • PESCARA MANZIA
  • PIATEK 'NA PASTIGLIA
  • PIU' NO KESSIE'
  • POGGIOREAL
  • POGGISBRONZI
  • PRO SECCO
  • QUATTRO AMICI AL VAR
  • RAPID MICATANT
  • REAL MADRINK
  • RONALDO GIOVANNI E GIACOMO
  • ROONEY TUNES
  • RUBIN KEBAB
  • RUBIN RUBACUORI
  • SALAH PERCHE' TI AMO
  • SAMBUCA JUNIORS
  • SBRAGA
  • SBROCCA JUNIORS
  • SCARSENAL
  • SE MI LASCI TI CANCELO
  • SMELLS LIKE TEEN STRINIC
  • SPAL LETTI
  • SPARTAK MOOSECA
  • SPERA EBBASTA
  • TANTO PE' KANTE'
  • TEAM ASSACRO
  • TEMPTATION ALLAN
  • TODA JOYA TODA BELEZA
  • TRUMPZONSPOR
  • TU SZCZESNY DALLE STELLE
  • UNO SU MILIK CE LA FA
  • VERETOUT MI PIACI TU
  • WALKER TEXAS RANGERS

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