Nomi squadre Fantacalcio: 100 idee divertenti su come chiamare la tua squadra
E' una delle domande ricorrenti per tanti fantallenatori: che nome scelgo per la mia squadra al fantacalcio quest'anno? C'è chi è fedele a un nome e lo porta avanti con continuità; e c'è chi invece ogni anno è in cerca di nuove idee, simpatiche e spiritose, per strappare una risata agli amici e differenziarsi.
Per alcuni il nome della squadra al fantacalcio va pensato e ragionato; per altri invece è frutto dell'improvvisazione in sede di asta. Ma per chi è a corto di idee ecco una lista di possibili nomi per la propria squadra...
- 50 SFUMATURE DI GIGIO
- ABATE BORISOV
- AC CIUGHINA
- AMARO LUCIANO
- ARMERO TU NELL'UNIVERSO
- AS PILICUETA
- ASTON BIRRA
- ATLETICO MA NON TROPPO
- AVELLINO BANFI
- BALLACK COI LUPI
- BAYER LEVERDUREN
- BEVERLY IMPS
- BIRRAREAL
- BORUSSIA PORKMUND
- BOTAFFOGO
- CAMBIA LA TUA VITA CON UN GLIK
- CAMERUN DIAZ
- CASA E CHIESA
- CELTA VINO
- CHIVAS CON GHIACCIO
- COCA KOLAROV
- CORREA DEL SUD
- CSKA LA RISSA
- CUGINI DI ZAMPAGNA
- DAMMI SOLO UN CAPUTO
- DEPORTIVO APERITIVO
- DESPACITY
- DINAMO LOSCA
- DINAMO MOSCIA
- DIVANO KIEV
- DJIMSITI LIFE
- DRAGON BALLOTTA
- DYBALA COI LUPI
- ES CILE
- EYSSERIC O NON EYSSERIC
- FINO AL PALACIO
- FIUMI DI PAROLO
- FREY'S ANATOMY
- HANNO UCCISO L'UOMO CRAGNO
- HAPOEL KANN
- HAPPY MILF
- HERTHA VERNELLO
- HOW I MET YOUR MATA
- I VAZANICCHI
- IL CACCIATORE DI AQUILANI
- IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO DZEKO
- IL SESTO ASENSIO
- KIM JONG-UNITED
- KOULIBALY FUNICULA'
- KUNG FU PANDEV
- LA DURA LEGGE DE ROON
- LACAZETTE IN CANADA
- LAUTARO SII O MIO SIGNORE
- MAINZ NA GIOIA
- MASIELLOW SUBMARINE
- MASTERCHEF UNITED
- MEGLIO ICARDI CHE MAI
- MESSI MALE
- MILAN E SHIRO
- NON CI RESTA CHE PJANIC
- NOTTE PRIMA DI ALEESAMI
- OSASUGNA
- PARACEZANIOLO
- PARIS SAINT GENNARO
- PARTIZAN DEGRADO
- PATETICO MINEIRO
- PENNIC HELLAS
- PERDER BREMA
- PESCARA MANZIA
- PIATEK 'NA PASTIGLIA
- PIU' NO KESSIE'
- POGGIOREAL
- POGGISBRONZI
- PRO SECCO
- QUATTRO AMICI AL VAR
- RAPID MICATANT
- REAL MADRINK
- RONALDO GIOVANNI E GIACOMO
- ROONEY TUNES
- RUBIN KEBAB
- RUBIN RUBACUORI
- SALAH PERCHE' TI AMO
- SAMBUCA JUNIORS
- SBRAGA
- SBROCCA JUNIORS
- SCARSENAL
- SE MI LASCI TI CANCELO
- SMELLS LIKE TEEN STRINIC
- SPAL LETTI
- SPARTAK MOOSECA
- SPERA EBBASTA
- TANTO PE' KANTE'
- TEAM ASSACRO
- TEMPTATION ALLAN
- TODA JOYA TODA BELEZA
- TRUMPZONSPOR
- TU SZCZESNY DALLE STELLE
- UNO SU MILIK CE LA FA
- VERETOUT MI PIACI TU
- WALKER TEXAS RANGERS