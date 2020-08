Nomi squadre Fantacalcio: 100 idee divertenti su come chiamare la tua squadra

Cerchi il nome per la tua squadra al Fantacalcio? 100 idee simpatiche, divertenti e 'ignoranti'.

E' una delle domande ricorrenti per tanti fantallenatori: che nome scelgo per la mia squadra al fantacalcio quest'anno? C'è chi è fedele a un nome e lo porta avanti con continuità; e c'è chi invece ogni anno è in cerca di nuove idee, simpatiche e spiritose, per strappare una risata agli amici e differenziarsi.

Per alcuni il nome della squadra al fantacalcio va pensato e ragionato; per altri invece è frutto dell'improvvisazione in sede di asta. Ma per chi è a corto di idee ecco una lista di possibili nomi per la propria squadra...