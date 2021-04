No della Premier alla Superlega: "Respinta all'unanimità"

Anche la Premier League dice no alla Superlega. O almeno il 70%: 14 club su 20 hanno condannato all'unanimità la nascita della competizione fondata da dodici società, tra cui sei inglesi (Manchester City, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool).

Le cosiddette 'Big Six' non hanno preso parte alla riunione odierna tra le squadre di Premier, il board del campionato e la Football Association, al termine della quale è stato rilasciato questo comunicato.

"La Premier League, insieme alla FA, si è incontrata oggi con i club per discutere le implicazioni immediate relative alla proposta della Superlega. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all'unanimità e vigorosamente i piani per la competizione. La Premier League sta valutando tutte le azioni disponibili per impedirne l'avanzamento, oltre a trattenere gli Azionisti coinvolti per rendere conto delle proprie azioni.

La Lega continuerà a lavorare con i principali stakeholder, tra cui gruppi di tifosi, governo, UEFA, FA, EFL, PFA e LMA per proteggere gli interessi del gioco e chiedere ai club coinvolti nella competizione di cessare immediatamente il loro coinvolgimento. La Premier League desidera ringraziare i tifosi e tutte le parti interessate per il sostegno dimostrato questa settimana su questo importante tema. Questa reazione dimostra quanto la nostra piramide aperta e la nostra comunità calcistica significhino per la gente".