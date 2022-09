Nizza-Angers, Todibo flash: espulso dopo 9 secondi

Il centrale del Nizza punito con la punizione massima per via di un fallo neanche particolarmente violento su un attaccante avversario.

Una gara che parte decisamente in salita. Stiamo parlando di quella del Nizza, che nell'ottava giornata di Ligue 1 apre le porte del suo stadio all'Angers.

I rossoneri si sono ritrovati a giocare praticamente tutta la partita con un uomo in meno per via dell'espulsione di Jean-Claur Todibo.

Il centrale difensivo classe 1999 si è visto sventolare sotto al naso il cartellino rosso dopo appena 9 secondi di gioco per un fallo considerato da arbitro come chiara occasione da goal.

Una decisione che non ha lasciato felice Todibo, che ha abbandonato il campo incredulo per la punizione inflitta dal direttore di gara nei suoi confronti.

Un rosso che fa entrare di diritto il centrale francese nell'esclusivo club delle espulsioni più veloci nella storia del calcio.

Un traguardo che siamo abbastanza sicuri Todibo si sarebbe risparmiato più che volentieri.