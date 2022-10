Dal Niño al Niño: il pupillo di Fernando Torres segna e incanta con l'Atletico Madrid

L'ex attaccante dei Colchoneros, oggi allenatore dell'Under 19, può contare sui goal di un altro Niño in Youth League.

Lo chiamavano "El Niño" per i tratti somatici, ma non solo: a 18 anni Fernando Torres aveva già esordito in Liga, a 19 anni era già il capitano dell'Atletico Madrid. Per i "Colchoneros" non è mai stato, né sarà mai, un giocatore qualunque.

Appesi gli scarpini al chiodo, nel 2019, Torres è ritornato all'Atletico: lo ha fatto al termine dell'esperienza con il Sagan Tosu in Giappone, ma anche dopo i tre anni che lo hanno visto vestire la maglia biancorossa tra il 2015 e il 2018. Di nuovo.

I suoi goal hanno segnato intere generazioni: dal 2021 aiuta gli altri segnare. Lo fa dalla panchina, da allenatore dell'Under 19 dei "Colchoneros" (la Juvenil A), che partecipa alla Youth League.

E qui c'è una curiosità: l'Atletico, dopo 5 partite, è primo e si è qualificato al turno successivo, dopo aver battuto Porto, Bayer Leverkusen, Club Brugge e di nuovo Leverkusen, nell'ordine. Ha perso il ritorno contro il Brugge, ma non importa.

Il dato bizzarro è che in ogni partita ha segnato Adrian... Niño. Sì, non è uno scherzo: è un classe 2004, esterno destro d'attacco e nazionale Under 19 spagnolo.

E, soprattutto, è l'unico giocatore dell'intera competizione a essere andato a segno in tutte e 5 le gare disputate fin qui, mettendo a segno 6 reti, con la doppietta contro il Bayer Leverkusen, l'ultima della serie.

Insomma, la perfetta chiusura del cerchio: da Fernando Torres, "El Niño", ad Adrian Niño. Questione di soprannome e cognome: questione di goal.