Niente Pallone d'Oro nel 2020: "Non è stato un anno normale"

'France Football' ha annunciato che il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato causa caos Coronavirus: è la prima volta da quando esiste il premio.

Un anno complicato per il mondo intero: la pandemia da Coronavirus ha inevitabilmente colpito anche il mondo del calcio e per questo motivo 'France Football' ha deciso di non assegnare il consueto Pallone d'Oro.

Niente Pallone d'Oro 2020, con buona pace dei tanti campioni che fin qui si sono distinti con prestazioni sopra la media: si tratta della prima volta nella storia dell'ambito premio. Questo l'annuncio ufficiale:

"Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d'Oro non verrà assegnato nell'anno 2020, a causa di condizioni eque insufficienti. I vincitori dell'ultima edizione non avranno successori alla fine dell'anno. Perchè questa scelta? Perchè quest'anno così unico non può essere trattato come un anno normale"

La testata francese precisa i motivi della scelta fatta, una presa di posizione storica per il calcio europeo:

"Perchè l'equità che prevale in questo titolo onorario non poteva essere preservata, perchè non tutti i giocatori hanno avuto lo stesso trattamento, avendo visto il proprio campioanto interroto a differenza di altri. Quindi come possiamo confrontare l'incomparabile? Non volevamo inserire un asterisco indelebile nella lista dei nostri premi con la scritta "trofeo vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19. Preferiremo sempre una piccola distorsione alla nostra storia che una grande cicatrice. Dovevamo proteggere la credibilità del nostro premio".

Nessuna cerimonia di fine anno e nessuna corsa al Pallone d'Oro per Messi, Ronaldo, Mbappé e tutti gli altri: l'interruzione di alcuni campionati come la durante l'emergenza sanitaria ha costretto 'France Football' a rivedere i propri piani fino alla decisione di lasciare un 'buco' nell'albo d'oro del premio.