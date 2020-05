Niente Juve o Premier League: Neuer rinnova col Bayern Monaco

Proseguirà ancora per qualche anno l'avventura al di Manuel Neuer, acquistato nel 2011 dallo 04 dove si è affermato come uno dei migliori portieri della sua generazione.

Il classe 1986 ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023, quando avrà la veneranda età di 37 anni: per lui, dunque, si prospetta un finale di carriera nel club campione di in carica.

Ai microfoni del sito ufficiale del , Neuer ha esternato tutta la sua soddisfazione per l'accordo raggiunto in breve tempo, prova della volontà da ambo le parti di dare continuità al matrimonio.

"Nelle settimane successive al blocco della non volevo prendere una decisione perché ancora non si conosceva il destino del campionato. Per me è stato fondamentale il lavoro svolto con il preparatore dei portieri Toni Tapalovic. Ora che tutto si è risolto guardo al futuro con grande ottimismo. Mi sento a mio agio in Baviera: il Bayern resta una delle squadre più prestigiose in Europa".