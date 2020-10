Niente Juve-Barcellona per Coutinho: lesione al bicipite femorale

Lesione al bicipite femorale per Coutinho che salterà Juventus-Barcellona di Champions League, in programma mercoledì.

Piove sul bagnato in casa dopo il pesante ko interno nel Clasico contro il : Philippe Coutinho non sarà disponibile per la trasferta di sul campo della .

❗ COMUNICADO MÉDICO

▶ @Phil_Coutinho tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo



🔗 https://t.co/8Ya6m2M2ks pic.twitter.com/8Uiw5AIatq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 25, 2020

L'attaccante brasiliano ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che non gli consentirà di aiutare la squadra nel fondamentale scontro in programma mercoledì sera a , valido per il primato nel raggruppamento.

Al suo posto Koeman dovrebbe affidarsi al giovanissimo Pedri, 17enne che ha già segnato la sua prima rete in Europa in occasione del comodo 5-1 rifilato al Ferencvaros nel match d'esordio nella fase a gironi.

Un'assenza, quella di Coutinho, che si aggiunge a quella per squalifica di Gerard Piqué: il difensore spagnolo è stato espulso per fallo da ultimo uomo nel già citato incontro con gli ungheresi e dovrebbe essere sostituito da Araujo.