Niente Inter: Stefan Radu ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Lazio

Il difensore della Lazio, Stefan Radu, ha trovato l'accordo col club per prolungare il suo contratto. Sfuma il passaggio all'Inter a costo 0.

Il passaggio di Stefan Radu all'Inter qualche giorno fa sembrava quasi cosa fatta: il contratto del difensore rumeno con la Lazio era prossimo alla scadenza ed il club biancoceleste non aveva manifestato l'intenzione di trovare un accordo per il prolungamento.

Simone Inzaghi, allora, aveva individuato in lui l'uomo ideale per la sua difesa a tre all'Inter, un jolly perfetto come vice Bastoni. Stefan Radu, 35 anni da compiere a ottobre, però ha preferito attendere fino all'ultimo un segnale dal club biancoceleste, nel quale milita dal 2008 e col quale ha messo insieme più di 400 presenze, che lo rendono il calciatore con più gare ufficiali disputate con la maglia della Lazio, sia in Serie A che in generale.

La Lazio, allora, ha deciso - probabilmente dopo un confronto con Maurizio Sarri che invece, come noto, predilige la difesa a quattro - di proporre un biennale al suo giocatore più rappresentativo, che non attendeva altro.

Radu, così, giocherà ancora per altre due stagioni in maglia biancoceleste, con buona pace dell'Inter e di Simone Inzaghi che vedono così sfumare il primo obiettivo a costo 0 di una finestra di mercato che si preannuncia molto delicata.