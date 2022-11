"Niente di personale": Gabriel punzecchia Aubameyang dopo aver deciso Chelsea-Arsenal

Il difensore dei Gunners, man of the match del derby di Londra, sui social ha risposto ironicamente all'ex della partita.

Ah, il Derby di Londra, mai come in questa stagione importante per definire le gerarchie ai vertici della Premier League: anche perché nulla, o quasi, sembra poter fermare i Gunners.

La formazione di Mikel Arteta esce con i tre punti da Stamford Bridge, affondando i ragazzi di Graham Potter che, dopo quella contro il Brighton di Roberto De Zerbi, incassano la seconda sconfitta consecutiva, nonché la seconda sconfitta assoluta in campionato da quando il tecnico è subentrato a Thomas Tuchel.

Tutto, tra l'altro, per merito di Gabriel, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bukayo Saka ha battuto Edouard Mendy, riportando l'Arsenal in vetta.

Ma non è finita qui: l'esultanza di Gabriel dice tutto. Corre, felice, ma lo fa avvicinandosi a Pierre-Emerick Aubameyang, non per caso.

In settimana l'attaccante del Chelsea, ex della partita, aveva girato uno spot per VT Sport in cui recitava di essere tornato, ma non solo.

"Arsenal, niente di personale: sono tornato, sono 'blu' e sono pronto".

Gabriel se l'è legata al dito, quindi ha risposto, ma non solo in campo: dopo il match l'esultanza del difensore si è spostata su Twitter, dove ha risposto all'ex Milan.

"Niente di personale... Londra è rossa".

E non solo Londra, in una stagione che sta restituendo l'idea di una formazione, quella di Arteta, che ha tinto di rosso la Premier League.