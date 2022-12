Niente da fare per le Juventus Women: pari a Lione, sono fuori ai gironi di Champions League

Le bianconere di Joe Montemurro pareggiano in casa delle campionesse d'Europa: terzo posto nel raggruppamento C.

Non si può certo dire che la stagione delle Juventus Women sia la più fortunata tra quelle possibili: anzi. Le bianconere di Joe Montemurro incassano un'altra delusione, pur lottando senza sosta.

Alla vigilia sembrava un'impresa e così è stata: la Juve non riesce ad andare oltre il pareggio in casa del Lione, campione in carica di Champions League.

Serviva una vittoria per agganciare le francesi al secondo posto nel Gruppo C, senza dubbio il più complicato dell'intera competizione, alle spalle dell'Arsenal capolista.

Un successo avrebbe permesso alle bianconere di portarsi in vantaggio con gli scontri diretti, dopo l'1-1 dell'andata, ma così non è stato: lo 0-0 del Parc OL sancisce il terzo posto finale e l'eliminazione nella fase a gironi di Champions.

Un risultato che non fa sorridere Montemurro, nonostante le occasioni capitate alla Juve anche nel finale (spicca un tacco al volo, in girata, "alla Mancini" della Girelli, terminato di pochissimo a lato).

E, soprattutto, continua la stagione complicata: in Serie A è alle spalle della Roma, dopo anni di dominio nel massimo campionato italiano, ma c'è ancora tempo per recuperare.

In Europa, però, la sua corsa termina qui: con uno 0-0 che lascia parecchi rimpianti e che avrebbe avuto, in caso di vittoria, il sapore di un'impresa. Niente da fare.