In Germania brilla la stellina di Nicolò Tresoldi: pioggia di goal ad Hannover

Figlio dell’ex difensore Emanuele, Nicolò Tresoldi ha attirato l’attenzione di molti in Germania. Ha solo 16 anni, ma segna già tantissimo.

Come suo padre ha deciso di tentare un’avventura nel mondo del calcio, ma a differenza di suo padre non gioca in difesa, ma è anzi un attaccante così prolifico da aver già attirato su di se, nonostante abbia appena sedici anni, le attenzioni di molti.

Il suo nome è Nicolò Tresoldi ed è figlio di quell’Emanuele che nel 2009 ha appeso gli scarpini al chiodo dopo una lunghissima carriera fatta anche di (ha giocato nell’ di Mondonico), di un’esperienza in e di un titolo di Campione d’Europa con la Nazionale U21.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Nicolò tre anni fa si è trasferito ad con la sua famiglia ed oggi si diverte gonfiare le reti con grandissima costante in . Gioca nelle giovanili dell’Hannover 96 e in questa stagione, in tre partite con Under 17, ha già messo a segno cinque reti, cosa questa che fa di lui il capocannoniere di tutti i campionati giovanili tedeschi.

Tresoldi, che a livello giovanile viaggia ad una media di 20 a campionato, non solo è già dato da molti in odore di prima squadra (l’Hannover 96 milita in 2) ma è finito anche nel mirino degli uomini della Federazione, che lo stanno visionando in ottica di una convocazione con l’U17.

Studente modello, parla correttamente anche tedesco, inglese e spagnolo e la sua famiglia sta pensando di fargli ottenere il doppio passaporto (italiano e tedesco). Lui intanto continua a segnare e magari presto il suo futuro potrebbe anche tingersi di Azzurro.