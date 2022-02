La Salernitana cambia in panchina: ufficiale l'arrivo di Nicola

Davide Nicola è il nuovo allenatore della Salernitana. Dopo l'accordo raggiunto nella notte, l'ex tecnico del Torino è atterrato questa mattina, poco prima delle 12, all'aeroporto di Napoli, e si è diretto a Salerno.

Nicola ha raggiunto la sede del club e ha firmato un contratto che lo lega al club granata fino al termine della stagione con opzione per il rinnovo in caso di salvezza.

Dopo un testa a testa con Pirlo, a spuntarla è stato proprio Nicola. Una scelta - quella del club campano - dettata dalla volontà di mettere al timone della squadra un tecnico che ha già in passo portato a casa salvezze che sembravano molto complicate, come nel caso del Crotone nella stagione 2016/2017.

L'articolo prosegue qui sotto

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club, la Salernitana ha annunciato l'arrivo di Davide Nicola al posto di Colantuono:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra".

A Nicola il compito di ottenere una salvezza ora come ora proibitiva, visto l'ultimo posto in classifica con appena 13 punti conquistati. Rispetto al Cagliari quartultimo con 21, i campani devono però recuperare due sfide. Una delle quali contro l'Udinese, dopo l'iniziale -1 in classifica e 3-0 a tavolino.

Per Nicola la panchina della Salernitana è l'ottava in carriera, iniziata al Lumezzane e proseguita con Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa e Torino. Quarto incarico di fila da subentrato, per una nuova avventura in Serie A alla ricerca della salvezza.