Neymar torna ad allenarsi: punta alla convocazione contro la Corea del Sud

L'attaccante brasiliano, infortunatosi con la Serbia, è tornato ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino la convocazione per il match con la Corea.

Arrivano ottime notizie sul fronte Brasile: Neymar, infortunatosi primo match dei verdeoro contro la Serbia, è tornato ad allenarsi in gruppo e a due giorni dalla sfida contro la Corea del Sud, valevole per gli ottavi di finale.

La stella della Seleção, dopo aver saltato le due restanti due gare del girone contro Svizzera e Camerun, potrebbe tornare dunque a disposizione in vista del primo dentro-fuori che vedrà impegnata la squadra di Tite in Qatar.

Dopo l'infortunio che aveva fatto temere per il prosieguo del suo Mondiale, il calciatore di proprietà del PSG sta progressivamente risalendo la china, ritrovando fiducia e sorriso in vista di un ritorno in campo che sembra ormai molto vicino.

Le prossime ore, tuttavia, scioglieranno qualsiasi dubbio legato alla situazione di Neymar con Tite chiamato a prendere una decisione: inserire il suo numero 10 tra i calciatori disponibili per la sfida contro la Corea, oppure votare nuovamente per il partito della prudenza facendo ancora a meno del classe 1992.