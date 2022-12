Neymar simula e viene espulso: la prima gara post Mondiali è da dimenticare

Il brasiliano vanifica l'assist per il vantaggio del PSG: nel secondo tempo simulazione in area e rosso. Due gialli in tre minuti.

Il Mondiale di Neymar non è stato certo memorabile, vista l'eliminazione agli ottavi di finale e l'ennesima occasione in Coppa del Mondo sfumata. Il primo match dopo il torneo qatariota non va certo meglio, visto il rosso rimediato nella sfida contro il Strasburgo.

Una gara complicata per il PSG, bloccato sul pari dopo la rete di Marquinhos. Un goal che porta l'assist di Neymar, tra i migliori della formazione francese: sprazzi di grande classe, ma anche un doppio giallo che abbatte tutto quello fatto prima del minuto 61.

Neymar ha infatti rimediato un giallo per una manata a Thomasson (in un duello duro durato tutto il match), dunque ne ha ricevuto un altro neanche due minuti dopo per simulazione: in area di rigore il difensore avversario Dijku è andato a contrasto con il brasiliano, senza però mai toccarlo. Evidente tuffo da parte dell'ex Barcellona e rosso immediato.

Il brasiliano ora rischia più gare di squalifica. Non per il rosso in sè, ma per essere andato a muso duro dal direttore Turpin in seguito alla seconda ammonizione nel giro di nemmeno due minuti.

Una gara decisamente particolare per i brasiliani del PSG, non solo per quanto riguarda Neymar. Dopo la rete, infatti, Marquinhos ha segnato nella propria porta il goal che ha dato il pari allo Strasburgo.

Un match in cui Mbappé non ha brillato, al pari degli altri reduci dal Mondiale e del resto dei componenti del team, tra cui un Marco Verratti che ha appena rinnovato con il club francese fino al 2026.

Il PSG è comunque riuscito a portare a casa i tre punti grazie al rigore al 96' dello stesso Mbappé. Ora la palla passa al Lens, attualmente a -9 punti dal team di Galtier: la squadra inseguitrice è chiamata a rispondere nel posticipo che andrà in scena il 29 dicembre in quel di Nizza.

Neymar sarà ora costretto a saltare proprio lo scontro diretto contro il Lens del primo gennaio per il secondo rosso da quando si è trasferito al PSG: il precedente risale al settembre 2020, quando venne espulso nel finale con un rosso diretto dopo essere stato ammonito durante Le Classique.