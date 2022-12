Neymar ringrazia Tite: "Pensavo fossi noioso, sarai sempre uno dei miei migliori allenatori"

Il numero 10 del Brasile saluta con una lettera il commissario tecnico, giunto all'addio alla Seleçao: "Meritavi la Coppa".

In Brasile nessuno ha ancora archiviato l'eliminazione dai Mondiali per mano della Croazia, ai rigori: nessuno, anche perché a un certo punto, ai supplementari, Neymar sembrava averla indirizzata in favore della Seleçao.

Ecco, proprio sul numero 10 si è acceso il dibattito tutto brasiliano, sul suo futuro: non è ancora dato sapere se continuerà con la Nazionale o meno, ma ci sarà tempo.

Intanto, l'attaccante del PSG ha affidato ai social una lettera indirizzata a Tite, che nelle ore successive ha annunciato l'addio alla carica di commissario tecnico.

"Prima di incontrarti di persona abbiamo giocato l'uno contro l'altro e posso dirtelo? Pensavo fossi troppo noioso! Perché stavi creando una squadra per contrastarmi, facendo tutto il possibile per battermi e parlando male di me. Ma il destino è divertente, vero? Ti ha portato in un pullman con me, il tuo numero 10".

I due sono stati avversari quando Neymar vestiva la maglia del Santos e Tite allenava il Corinthians, ma si sono sempre rispettati quando si sono trovati insieme in Nazionale.

"Ti conoscevo come allenatore e sapevo già che fossi molto bravo, ma come persona sei molto meglio: sai chi sono, e questo è ciò che conta per me. Ti ringrazio di tutto, di tutti gli insegnamenti. Sarai sempre uno dei migliori allenatori che abbia o avrò mai avuto, ti esalterò sempre".

Spazio, poi, per gli insegnamenti di Tite: "Mentalmente forte" è il motto dell'allenatore brasiliano che Neymar si porterà sempre dietro.

"Meritavi di conquistare questa coppa, lo meritavamo tutti per quello che abbiamo fatto e per ciò a cui abbiamo rinunciato, ma Dio non ha voluto così. Pazienza. Ci ha dato tutto! Grazie professor Tite: se c'è una frase che non dimenticherò mai è "Mentalmente forte", lo dobbiamo essere parecchio in questo momento".