Neymar e Pogba sbarcano negli sparatutto: i loro personaggi saranno su Call of Duty

Nella nuova edizione di Modern Warfare II ci saranno anche il centrocampista della Juventus e la star del PSG

Per ora son solo indiscrezioni non confermate, ma gli screenshot emersi nelle scorse ore dalla versione Beta non lasciano dubbi. Nella nuova edizione di Call of Duty: Modern Warfare II ci saranno anche Neymar e Paul Pogba.

Sia l’asso del Psg che il campione francese della Juventus saranno tra gli operatori giocabili nel celebre videogame sparatutto di guerra.

Insomma, chi userà la modalità multiplayer potrà avere il personaggio con le fattezze di Ney o di Pogba, ovviamente vestiti in mimetica e caschetto.

Si tratta di una novità assoluta per il videogioco prodotto da Activision, che non ha ancora confermato quanto emerso sui forum di videogiochi.

Call of Duty è tra le più giocate al mondo per quanto riguarda il tema sparatutto e la serie Modern Warfare è forse in assoluto la serie più celebre.