Neymar perde un milione al casinò online: il brasiliano disperato in diretta su Twitch

L'attaccante del PSG, fermo per infortunio, ha perso 5 milioni di real giocando durante una live sul suo canale Twitch.

Il momento vissuto da Neymar è uno dei più "strani" della sua intera carriera. Superati i 31 anni, l'attaccante brasiliano del PSG si trova nuovamente di fronte a un bivio relativo al suo futuro calcistico, proprio mentre affronta l'ennesimo infortunio che, questa volta, lo ha costretto a fermarsi per diversi mesi.

Il ko alla caviglia rimediato contro il Lille in Ligue 1 a febbraio, con conseguente operazione, ha portato alla fine anticipata della sua stagione, ma "Ney" ha trovato comunque il modo di far parlare di sè. Perdendo un milione di euro in un'ora.

Come molti altri calciatori, il brasiliano ha un suo canale Twitch dove puntualmente trasmette le sue sessioni di gioco Live: quel che cambia, rispetto ad altri suoi colleghi, è il tipo di gioco.

Andiamo dritti al punto: si tratta di Casinò online, con classiche puntate in sessioni di roulette. Ecco: nell'ultimo streaming non è andata benissimo a Neymar, che ha puntato circa 5 milioni di real, l'equivalente di circa un milione di euro, perdendoli in poco tempo.

La sua reazione è diventata subito virale sui social: "Ney", una volta aver preso consapevolezza, si è lasciato andare alla disperazione, ritornando presto al sorriso e mimando, sulle note della colonna sonora del Titanic (o meglio, della sua versione "meme") un flauto.

Resta, comunque, la scena, che è stata diffusa in poche ore sui social e attualmente si trova "clippata" sul suo canale Twitch. Non benissimo, insomma.