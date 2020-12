Neymar fa discutere in Brasile: festa di Capodanno della durata di 5 giorni

Neymar terrà una festa di Capodanno della durata di 5 giorni nella sua villa di Mangaratiba. L'azienda organizzatrice: "Le norme saranno rispettate".

Il Covid-19 non fermerà Neymar o, quantomeno, la sua voglia di festeggiare nel migliore dei modi l'avvento del 2021: la villa del fuoriclasse brasiliano, situata a Mangaratiba, ospiterà una festa di Capodanno che si protrarrà per ben 5 giorni.

A partecipare saranno circa 150 persone (e non 500 come paventato inizialmente), notizia che ovviamente ha infiammato l'opinione pubblica: il è la seconda nazione al mondo per numero di vittime (oltre 190mila), dietro solo agli .

L'azienda organizzatrice dell'evento, Agencia Fabrica, ha però tenuto a precisare che il rispetto delle norme sanitarie e di prevenzione avrà la priorità su tutto.

"Agencia Fabrica chiarisce che è l'ideatore e il produttore dell'evento di Capodanno nella regione della Costa Verde, nello stato di Rio de Janeiro, che riceverà circa 150 persone. L'evento si svolgerà nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dagli enti pubblici. L'azienda, inoltre, chiarisce che l'evento privato, con accesso esclusivo per gli ospiti e senza vendita di biglietti, avverrà con tutte le licenze rilasciate dagli organi competenti e necessarie alla sua realizzazione".

Neymar, infortunatosi a metà dicembre, accoglierà il nuovo anno in totale allegria, in visto del ritorno in campo previsto a gennaio: al rientro in non ritroverà più Tuchel, esonerato dal che sta pensando di affidare la panchina a Pochettino.

