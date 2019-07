Neymar alla Juve, contatti esplorativi con il PSG: i dettagli

La Juventus studia il piano per l'acquisto di Neymar: al PSG, oltre a un conguaglio, potrebbero finire Paulo Dybala e Blaise Matuidi.

Deciso a lasciare il , Neymar ha come priorità il ritorno al calcio spagnolo con una ben nota preferenza per il , ​​ma lo scenario attorno al brasiliano vede la irrompere come candidata nella corsa per il suo ingaggio. Secondo quanto appreso da Goal, 'Madama' starebbe pensando di formulare una clamorosa offerta al club francese, con cui ha un ottimo rapporto.

La Juventus è ben lontana dal fare pazzie per l'asso brasiliano, soprattutto dopo aver sborsato 75 milioni di euro per assicurarsi Matthijs De Ligt dall' : nella trattativa potrebbero perciò entrare due giocatori oltre a un conguaglio economico.

I nomi in discussione sono quelli di Paulo Dybala e Blaise Matuidi: il centrocampista francese - che ha già giocato al PSG - è molto affezionato a Leonardo che è nuovamente il direttore sportivo della società parigina. L'argentino, invece, è visto da entrambe le parti come il sostituto ideale di Neymar.

Almeno al momento, però, il PSG non sembra essere disposto ad accettare contropartite tecniche: la volontà è recuperare il più possibile dei 222 milioni spesi nell'agosto 2017. Allo stesso tempo, i francesi sanno che pochissimi club nel mercato europeo oggi sono disposti a pagare così tanto e quindi sono aperti a valutare ogni soluzione.

Precedentemente considerata da molti come la 'destinazione ideale' per Neymar, il è attualmente fuori dalla bagarre. Ha già speso 300 milioni per gli acquisti - tra cui Hazard costato 100 - e Zinedine Zidane preferirebbe fare un altro investimento di grossa portata per Pogba o Mbappé.

Sulla base dello scenario attuale, la Juventus ha avuto dei primi contatti esplorativi con il PSG e crede di avere delle possibilità concrete per la firma di Neymar, principalmente perché è consapevole che i francesi non hanno interesse a rivenderlo al Barcellona, con cui i rapporti non sono idilliaci.

Il nome di Neymar è stato già preso in considerazione nelle dinamiche interne della 'Vecchia Signora': Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo sono stati informati dell'interesse per il brasiliano ed entrambi hanno approvato l'idea. La prossima mossa dei bianconeri sarà quella di incontrare il PSG tramite l'agente israeliano Pini Zahavi in un summit che si terrà in in settimana.