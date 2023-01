La trasformazione del Newcastle: dalla zona retrocessione al record in un anno

Con il pareggio contro il Crystal Palace i Magpies portano a 15 la striscia di gare senza perdere: tutto, o quasi, merito di Howe.

Uno striscione, in particolare, ha colpito tutti, catturando l'attenzione dei presenti, e non, a St. James' Park in occasione della sfida tra Newcastle e Fulham.

"Non siamo qui per essere popolari: siamo qui per competere".

Con l'immagine di Eddie Howe: una gigantografia di un manager che, appena un anno fa, era stato nominato alla guida dei Magpies tra lo scetticismo generale, dopo lo storico passaggio di proprietà al fondo saudita, il PIF.

Il Newcastle, in questo periodo nel 2022, era diciottesimo e in piena zona retrocessione, ma inaspettatamente centrava la prima vittoria dell'anno in Premier League, contro il Leeds. Importantissima, poi, ai fini del prosieguo della stagione.

Un anno dopo è cambiato il mondo: i Magpies sono terzi, e questo è noto. Sono alle spalle del Manchester City e potrebbero essere superati dal Manchester United, vero, ma va benissimo così. Sono in piena zona Champions League, rispettando e ripagando le attese della nuova proprietà.

Lo hanno fatto con grossi investimenti, sì, ma anche con organizzazione: quella di Howe, allenatore che al momento della nomina era reduce da una retrocessione col Bournemouth e che invece, adesso, viene portato in trionfo.

Non è "popolare", proprio come recita lo striscione, ma sa il fatto suo: il Newcastle ha perso solo una gara in questa stagione, ad Anfield contro il Liverpool il 28 agosto. Poi 15 partite senza perdere in Premier League.

Non è un dato casuale, né un numero qualunque: questa striscia d imbattibilità è un record, per i Magpies, che non erano mai riusciti a centrarla e a farla registrare in tutta la loro storia.

Ci sono riusciti pareggiando per 0-0 contro il Crystal Palace alla ventunesima giornata: hanno ancora molta strada da fare, ma la trasformazione del Newcastle è completata. Dalla zona retrocessione al record, in un anno.