Neville e l'aneddoto su Ronaldo: "Voleva che tagliassimo l'erba del 'Mestalla'"

La carriera da allenatore di Gary Neville non è per nulla paragonabile a quella - vincente - da giocatore: dopo 4 anni passati col ruolo di collaboratore tecnico dell' , nel 2015 venne chiamato alla guida del con cui ottenne risultati altamente negativi che indussero la dirigenza ad esonerarlo.

Ma in quella negativa esperienza ci fu una partita che l'ex difensore del ancora ricorda con piacere: il 2-2 contro il del 3 gennaio 2016, ultima partita sulla panchina dei 'Blancos' di Rafa Benitez prima dell'esonero.

Neville ha parlato di quel match che tra gli avversari vedeva protagonista Cristiano Ronaldo, suo vecchio compagno di squadra tra le file dei 'Red Devils'.

"In quella gara rischiammo di vincere, fu una serata incredibile. Ricordo la nostra tattica di lasciare l'erba alta e non irrigare il campo prima del fischio d'inizio, in modo che la palla non viaggiasse velocemente per sfavorire Ronaldo e Bale. Era come il campo di un contadino".